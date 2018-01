Cesar Maia oferece Rio para ser ´grande centro da Copa´ O prefeito do Rio, Cesar Maia (DEM), se encontrou nesta segunda-feira com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, e ofereceu a cidade para ser o "grande centro" da Copa do Mundo de 2014, da qual o Brasil é o único candidato a país-sede. ?Vamos oferecer as melhores condições para que a Fifa escolha o Rio para ser o grande centro da Copa", afirmou. O prefeito recebeu o dirigente ao lado de seu filho, o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ), e disse que o Maracanã deve centralizar as principais ações da Fifa durante a competição. "E não se trata apenas do Maracanã, mas dos equipamentos que garantam essa centralidade, do local para o comitê gestor, onde ficará sediada a Fifa com seus dirigentes?, completou Maia. O Brasil entregou na semana passada o caderno de encargos à Fifa, com as sugestões de sede e as propostas de infra-estrutura para a Copa. A entidade decide em novembro se o País tem condições de organizar a Copa ou se a competição será disputada em outro local, quebrando o rodízio de continentes que prevê o Mundial de 2014 na América do Sul - os dirigentes da Fifa já alertaram à CBF que o fato de ser candidato único não garante a escolha do Brasil como sede. O "centro" da Copa de 2006, na Alemanha, foi em Munique, embora a final tenha sido disputada em Berlim. Na capital da Bavária é que foi construído o centro de imprensa. Lá também foram disputadas a partida de abertura e uma das semifinais do campeonato.