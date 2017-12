Cesar Maia quer dar estádio do Pan ao Fla Esta terça-feira foi de festa para o Flamengo, após o secretário municipal de Obras, Eider Dantas, ter oferecido ao clube, em nome do prefeito Cesar Maia, o futuro Estádio Olímpico João Havelange, dos Jogos Pan-Americanos de 2007, a ser construído no Engenho de Dentro, zona norte. Mas, a precipitação do político deve fazer com que o presente não passe de ilusão, já que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) pode ser o principal empecilho para a cessão do local ao Rubro-Negro. Com capacidade inicial para 45 mil pessoas, podendo ser aumentado para 60 mil, o Estádio Olímpico será erguido em uma área de 360 mil m² pertencente ao COB e fará parte do Centro Olímpico de Desenvolvimento de Talentos (CODT). No local, a entidade pretende desenvolver práticas esportivas, culturais, sociais e profissionais no atendimento diário de cerca de 6 mil jovens com idade até 17 anos. "Acho estranho. Não estou sabendo de nada disso. E só vou falar sobre o assunto após ser comunicado", afirmou o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman. No entanto, o dirigente confirmou que o projeto do CODT será implementado e não sofrerá modificações. Já o presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, confirmou a oferta feita por Dantas, durante uma reunião do Conselho Deliberativo do clube, na noite de segunda-feira. O secretário municipal de Obras é conselheiro do Rubro-Negro e um dos principais articuladores políticos de Maia, que no próximo ano tentará a reeleição. "Foi uma notícia maravilhosa e vemos a idéia com bastante entusiasmo", festejou Ferraz. "Pelo o que o secretário falou na reunião, diante de 400 pessoas, o complexo do estádio ficaria com o Flamengo, em regime de comodato, por 25 anos." Para justificar a cessão preferencial ao Flamengo, em detrimento de outros clubes, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Ruy Cezar, revelou que o Fluminense apresentou um projeto para construir um estádio na Ilha do Fundão, onde fica o principal campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). De acordo com o político, um grupo de portugueses está associado ao Fluminense para a construção do estádio. Procurado pela Agência Estado, o presidente tricolor David Fischel não respondeu às ligações para falar sobre o assunto até às 18 horas desta terça-feira. ?A prefeitura viabilizou o contato do Fluminense e dos empresários portugueses com a UFRJ, dona do terreno. Outro compromisso nosso é o de fazer um ponto de parada no local para o Transpan (trem sobre trilhos que ligará o Aeroporto Internacional Tom Jobim à Barra da Tijuca)?, contou Cezar. ?Já os outros grandes clubes não precisam porque o Vasco tem São Januário e o Botafogo, o Caio Martins.? Sobre o COB, o secretário municipal de Esportes afirmou que conversará com Nuzman para saber da possibilidade de ceder o estádio ao Flamengo. ?A nossa intenção é a de repassar o estádio do Flamengo, mas isso ainda é apenas uma idéia?, disse Cezar. A construção do Estádio Olímpico foi orçada em cerca de R$ 97.207.352,16 e prevê ainda o erguimento de um complexo comercial no local.