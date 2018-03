César Maluco se sente um desprezado César Maluco, o centroavante que brilhou no Palmerias dos tempos da Academia ? jogou de 66 a 75 ? tratou com ironia mordaz a churrascaria de confraternização feita por jogadores e a comissão técnica palmeirense ontem cedo em Jarinu. ?Quando ouvi a notícia sobre a churrascada, pensei que fossem convidar ex-ídolos do time, como o Ademir da Guia, para que os novos jogadores pudessem conhecer atletas que tiveram um passado glorioso no clube. Este negócio de churrascada para unir o grupo às vezes acaba mal, pode até desunir ainda mais. A carne pode engasgar, a churrascada pode terminar em tiros?, fustigou o jogador, que se notabilizou por marcar muitos gols e se envolver em inúmeras polêmicas. Leia mais no Jornal da Tarde