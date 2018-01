César marca e Lazio derrota Roma Com um gol do brasileiro César, ex-São Caetano, a Lazio ganhou o clássico contra a rival Roma, por 3 a 1, nesta quinta-feira, no complemento da 17ª rodada do Campeonato Italiano. Os outros gols da Lazio foram marcados por Di Canio e Rocchi, enquanto Cassano marcou para a Roma.