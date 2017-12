César marca na vitória da Lazio Com um gol do lateral-esquerdo brasileiro César, aos 24 minutos do primeiro tempo, a Lazio derrotou a Atalanta por 1 a 0, neste domingo, no complemento da 4ª rodada do Campeonato Italiano. A vitória deixou a equipe romana na 6ª posição, com 7 pontos - a líder Inter de Milão tem 12. Já a Atalanta está em penúltimo lugar, com apenas 1 ponto ganho.