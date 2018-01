César pode voltar ao São Caetano O lateral-esquerdo César, vendido para a Lazio, da Itália, após a Copa João Havelange de 2000, pode estar voltando ao São Caetano. O clube italiano ainda não pagou algumas parcelas pelos direitos federativos do jogador, além de atrasar o pagamento dos salários do atleta, o que pode facilitar a negociação. Além de César, o São Caetano negocia reforços para a temporada de 2003. Depois de fazer a troca envolvendo o meia Esquerdinha pelo lateral-direito Rafael junto ao Guarani, a diretoria corre agora em busca do volante Ramalho, do Bahia. As negociações estão praticamente encerradas, mas os dirigentes preferem concretizar a negociação para fazer o anúncio oficial. O meia Adãozinho ainda não definiu sua situação. Ele foi indicado pelo técnico Jair Picerni para defender o Guarani em 2003, mas até agora não acertou sua saída do São Caetano.