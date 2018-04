César Prates, capitão da Portuguesa, rebate Edno O lateral-direito e capitão da Portuguesa, César Prates, rebateu nesta terça-feira as acusações feitas pelo novo jogador do Corinthians, Edno, feitas em sua apresentação no clube de Parque São Jorge, a respeito da invasão a um dos vestiários do Canindé. O fato aconteceu após a derrota da Lusa para o Vila Nova, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O ex-atleta da Portuguesa afirmou que o lateral tinha sido "obrigado a mentir e dizer que nada tinha acontecido".