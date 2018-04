César Sampaio admite 'situação delicada' no Palmeiras

SÃO PAULO - A partida diante do Coritiba, no último domingo, era a primeira de César Sampaio como gerente de Futebol do Palmeiras. O ex-jogador chegou ao clube com a esperança de tempos melhores. Mas o que se viu na derrota por 2 a 0 foi o mesmo futebol apresentado em quase todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro, no qual, em 14 partidas, a equipe conseguiu apenas uma vitória. A situação preocupa, mas o dirigente palmeirense acredita em uma evolução nas próximas rodadas.

"Vivemos uma situação um pouco delicada, mas nosso time já provou neste mesmo Campeonato Brasileiro que pode fazer frente com os demais e vencer qualquer adversário. O campeonato é assim, equilibrado, cheio de dificuldades. Pegue o exemplo do próprio Corinthians, que perdeu para o último colocado. Dentro dessa lógica, podemos conseguir reverter a situação", declarou César Sampaio, citando a derrota do líder Corinthians para o lanterna América-MG, também no domingo.

Apresentado na última sexta-feira, César Sampaio foi contratado para tentar acalmar os ânimos dentro do clube e fazer o elo de ligação entre diretoria, jogadores e comissão técnica. Ídolo da torcida palmeirense - foi bicampeão brasileiro e paulista com o Palmeiras, em 1993 e 1994, além de conquistar o título da Libertadores em 1999 -, o ex-volante apontou a importância de readquirir a confiança dos jogadores para alcançar uma reação ainda neste Campeonato Brasileiro.

"Não me arrependo de ter assumido esse desafio e, desde o dia em que assumi, já me coloco no mesmo patamar que os demais profissionais do clube por já fazer parte de tudo o que acontecendo. Nesse momento, só nos resta readquirir a confiança do grupo, que foi perdida em razão dos últimos resultados negativos. Só assim que vamos sair dessa situação", avaliou César Sampaio.