César Sampaio anuncia aposentadoria O volante César Sampaio, vice-campeão mundial na Copa de 98, anunciou nesta terça-feira, oficialmente, que vai abandonar o futebol. Aos 36 anos, o jogador do São Paulo admitiu que já não se sente em condições de seguir atuando. ?Ele já havia manifestado a intenção há uma semana, mas hoje, foi ratificada?, disse o superintendente de futebol do clube, Marco Aurélio Cunha. Sampaio encerra uma carreira vitóriosa e com um curriculo invejável. Foi um dos poucos jogadores a atuar nos quatro grandes clubes de São Paulo: começou no Santos, depois passou pelo Palmeiras, Corinthians e agora São Paulo. O jogador - que esteve na Seleção Brasileira vice-campeã na França - atuou também no Deportivo La Coruña, da Espanha nos clubes japoneses Yokohama Flugels, Kashiwa Reysol e Sanfrecce Hiroshima.