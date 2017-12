César Sampaio está indo embora Vanderlei Luxemburgo deixou algumas determinações para o diretor de futebol do Corinthians, Luiz Henrique de Menezes. A primeira delas era a renovação de contrato de César Sampaio. O jogador de 33 anos era considerado pelo treinador como peça fundamental para o time que ele pretendia montar em 2002. Mas o desejo de Luxemburgo não deve ser realizado. Sampaio tem pouquíssimas chances de renovar: "O Corinthians está se esforçando, fazendo o máximo para o futebol brasileiro. Só que surgiu uma proposta irrecusável do Exterior. Eu tenho conversado há cerca de dez dias com a diretoria corintiana, mas não vou esconder: a situação está bastante delicada. É mais do que provável que Sampaio vá jogar fora do país. Infelizmente para o Sampaio que gostaria de continuar no Parque São Jorge, mas ele precisa ser profissional", revela o procurador do jogador, Carlos Arini. Leia mais no Jornal da Tarde