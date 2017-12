Cesar Sampaio pode reforçar São Paulo César Sampaio deverá disputar o Campeonato Brasileiro e o clube mais cotado para contar com seu futebol é o São Paulo. O presidente do La Coruña, Augusto César Lendoiro, está disposto a facilitar a negociação e não pretende cobrar nada pelo empréstimo. O clube brasileiro precisaria pagar apenas o salário do volante, que obviamente seria inferior ao que ele recebe na Espanha. Leia mais no Jornal da Tarde