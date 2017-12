César Sampaio tem planos ousados Se o Corinthians estiver interessado em César Sampaio, precisa apresentar uma proposta tentadora. Para o atleta e para o La Coruña. O volante não está nos planos do técnico Javier Irureta, pelo menos até dezembro, mas também não tem interesse em ficar fora do clube só por quatro meses. Ele prefere empréstimo longo (um ano) ou, em decisão mais radical, a venda do passe. Sampaio soube nesta segunda-feira que não foi incluído na lista de 25 jogadores que o treinador utilizará até a reabertura das inscrições no Campeonato Espanhol, no fim do ano. Irureta justificou a exclusão com o argumento de que o ex-palmeirense passou muito tempo em recuperação de cirurgias no tendão de Aquiles. César Sampaio foi contratado em julho do ano passado, depois de ter sido vice-campeão da Libertadores da América. Ele se juntou a Émerson, Djalminha, Mauro Silva e Donato na ?colônia brasileira? do La Coruña. Depois de período de adaptação, saiu do time por contusão. Irureta agora sugere que fique treinando, mas Sampaio quer jogar e pede ao presidente Augusto Lendoiro que resolva logo a situação. A primeira seria o empréstimo por um ano, para algum time espanhol, para não alterar a rotina de sua família. Dessa forma, estará em atividade e, se for bem, volta ao La Coruña na próxima temporada. O Ferrol, time galego da Segunda Divisão, tem interesse, mas não dispõe de dinheiro. Se não houver acordo, Sampaio prefere ser negociado.