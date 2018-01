César se recupera e volta ao Fluminense O zagueiro César vai ser o reforço do Fluminense para a partida de domingo, contra o Atlético-MG, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se recuperou de um estiramento muscular na panturrilha esquerda e foi confirmado pelo técnico Joel Santana. "Tive uma boa recuperação e ainda vou treinar com bola amanhã. Estamos em um momento decisivo para a equipe e espero poder ajudar ao máximo meus companheiros", afirmou César.