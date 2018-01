César, um reserva muito sossegado Desde que chegou ao Corinthians, no começo do ano, foram poucas as chances para o zagueiro César. Apesar de ser um jogador até com bons recursos técnicos, todas as vezes em que entrou na equipe jogou sabendo que na partida seguinte voltaria para a reserva. Hoje, no jogo contra o Vitória, a história se repete. Sem o capitão Fábio Luciano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, César foi confirmado na zaga pelo técnico Geninho. O próprio César, no entanto, não alimenta nenhuma esperança de ganhar a posição. Leia mais no Jornal da Tarde