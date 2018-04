CET monitora trânsito na região do Estádio do Morumbi

Os 67.500 ingressos esgotados colocados à venda nas bilheterias se esgotaram em poucas horas. E, nesta quarta-feira, chegou finalmente o dia dos paulistanos lotarem o Estádio do Morumbi para conferir a seleção brasileira enfrentar o Uruguai, em sua quarta partida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2010. O jogo está marcado para às 21h45, e em razão do grande movimento nas imediações do Morumbi a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) já monitora a região desde às 7 horas de hoje. Veja também: Seleção teme pressão da torcida paulista contra o Uruguai Transportes e segurança são intensificados para jogo do Brasil Fiscalização fecha estacionamentos na região do Morumbi Classificação Calendário / Resultados A Operação Entrada, como intitulou a CET, visa facilitar a chegada dos veículos e ônibus e se estenderá até a meia-noite para realizar o monitoramento também da saída. O esquema também pretende evitar que veículos estacionem em locais proibidos, sobre a calçada ou em guias rebaixadas. A expectativa é trânsito carregado já a partir do final da tarde, por volta das 18h. Por isso, quem puder deve se programar para chegar mais cedo. O fluxo de veículos deve ser intenso, principalmente nas vias que dão acesso ao Morumbi, como a Marginal dos Pinheiros, no sentido Interlagos, e ainda as avenidas Giovanni Gronchi, Morumbi, Jorge João Saad, Professor Francisco Morato e Tajurás, além da rua Padre Lebret e as pontes Morumbi, Roberto Zucollo e Eusébio Matoso. A partir das 22h30, a CET já irá realizar esquema especial para facilitar a saída dos torcedores. A recomendação é que aqueles que estiverem de automóvel atrasem a saída, após o jogo, por 30 minutos. Vale lembrar também que algumas ruas e avenidas terão o sentido alterado. A Avenida Giovanni Gronchi, no trecho compreendido entre a Praça Roberto Gomes Pedrosa e a Rua Santo Américo, irá operar somente no sentido Praça Roberto Gomes Pedrosa/Santo Américo. Ainda sobre a Avenida Giovanni Gronchi, no trecho compreendido entre a Praça Santos Coimbra e Avenida Morumbi, irá operar somente no sentido Estádio/ Avenida Morumbi. Já a Avenida Jorge João Saad, na pista sentido Estádio, terá sentido alterado para Estádio/Francisco Morato. O Túnel Presidente Jânio Quadros, por sua vez, manterá o sentido normal de circulação Centro/Bairro durante as operações de entrada e saída. ALTERNATIVAS Entre as alternativas que os motoristas encontram, a CET informa que aqueles que forem pela Avenida Giovanni Gronchi, no sentido Avenida João Dias/Avenida Morumbi, com destino ao Hospital Albert Einstein, deverão utilizar as ruas Doutor Francisco Tomás de Carvalho e Doutor Flávio Américo Maurano e Avenida Morumbi. Já os que vierem Giovanni Gronchi, com destino ao Centro, deverão utilizar as ruas Santo Américo, Panomia, Doutor Silvio Dante Bertacchi, André Saraiva e avenida Prof. Francisco Morato. Os motoristas que vierem pela Avenida Professor Francisco Morato, com destino ao Palácio do Governo e Hospital Albert Einstein, deverão utilizar as ruas Cenobelino Serra, Jurupite, Rio Azul, Manoel Jacinto, Dr. Silvio Dante Bertacchi, Clementine Brenne e Doutor Brigadeiro Armando Trompowski e Avenida Morumbi.