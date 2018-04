CFZ/Brasília elimina o Flamengo da Copa São Paulo

O Flamengo foi surpreendido, nesta terça-feira, e está eliminado na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nos pênaltis, o clube foi eliminado pelo CFZ/Brasília (sigla para Centro de Futebol Zico) por 4 a 2. No tempo normal, a partida - realizada no estádio Hermínio Ometto, em Araras - terminou empatada por 2 a 2.

Guilherme, duas vezes para os rubro-negros, e Carlyle, também duas vezes para o time candango, foram os nomes do jogo no tempo normal. Agora, o CFZ/Brasília espera a definição do seu adversário nas oitavas de final, que sairá do confronto entre Coritiba e Confiança-SE, que se enfrentam em São José dos Campos.

Nesta quarta, mais 11 jogos serão realizados pela segunda fase, enquanto que na quinta duas partidas definirão todos os confrontos das oitavas de final da competição.