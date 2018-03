Chamada seleção para Mundial Sub-20 O técnico Carlos César convocou, nesta segunda-feira, os 24 jogadores que irão disputar o Mundial de juniores (sub-20), na Argentina, de 17 de junho e 8 de julho. Eles começam a treinar a partir de 12 de junho, na Granja Comary, em Teresópolis. A seleção, que jogará três amistosos durante o período de preparação, está no Grupo B do Mundial, ao lado da Alemanha, Iraque e Canadá. O destaque da lista é o meia Kaká, do São Paulo. Abaixo a relação completa: Goleiros - Rubinho (Corinthians); Márcio (São Paulo); e Jefferson (Cruzeiro). Laterais - Jeancarlo (Fluminense); Angelo (Corinthians); Maicon (Cruzeiro); e Anderson (Cruzeiro). Zagueiros - Edu Dracena (Guarani); Marquinhos (Corinthians); Júlio Santos (São Paulo) e Luizão (Cruzeiro). Meio-de-campo - Eduardo Costa (Grêmio); Fernando (Juventude); Walker (Ajax); Léo (Vasco); Siston (Vasco); Andrezinho (Flamengo); Kaká (São Paulo); e Pinga (Torino Calcio spa). Atacantes - Adriano (Flamengo); Robert (Botafogo-RP); Leonardo (Vasco); Oliveira (São Paulo); e Renatinho (São Paulo).