Chamado para seleção, Fabinho assina com o Monaco até 2019

Monaco revelou nesta terça-feira que assegurou a permanência do lateral-direito Fabinho no clube. O clube francês anunciou que adquiriu o jogador brasileiro junto ao Rio Ave depois dele atuar nos últimos dois anos cedido por empréstimo pela equipe portuguesa.

Adquirido pelo Monaco, Fabinho assinou um contrato por quatro temporadas com o Monaco, válido até 30 de junho de 2019. E a permanência do jogador brasileiro foi celebrada por Vadim Vasilyev, vice-presidente do clube, que destacou a polivalência e o futuro promissor do jogador, que também atua como volante.

"Fabinho demonstrou seu talento desde a sua chegada e estamos felizes em integrá-lo definitivamente ao Monaco. Sua versatilidade, sua juventude e seu estado de espírito fazem dele um jogador de grande futuro. É também um orgulho que ele integre a seleção brasileira", disse.

Formado nas divisões de base do Fluminense, Fabinho, de 21 anos, tem passagem pelo Real Madrid e vem sendo titular absoluto do Monaco. O lateral já foi convocado pela seleção olímpica e recentemente acabou sendo incluído pelo técnico Dunga na lista do Brasil para a Copa América. Agora ele disputará o torneio no Chile com o seu futuro definido e vinculado ao Monaco.