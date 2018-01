Chamusca é apresentado no Paysandu e homenageia Chapecoense

Com direito a um minuto de silêncio por conta da tragédia envolvendo a Chapecoense, Marcelo Chamusca foi apresentado na tarde desta quinta-feira como novo treinador do Paysandu para a temporada 2017. Ele chega para a vaga deixada por Dado Cavalcanti, que não teve seu contrato renovado após a Série B do Campeonato Brasileiro.

Vice-campeão da Série C pelo Guarani, Marcelo Chamusca tem 50 anos e passou por Vitória da Conquista, Salgueiro, Fortaleza, Atlético-GO e Sampaio Corrêa. O novo treinador bicolor vai ficar em Belém até sexta-feira e depois será liberado para passar as festas de fim de ano com sua família, retornando no dia 2 de janeiro.

"Acompanhei vários jogos do Paysandu no primeiro semestre e na Série B. A maioria deles (jogadores) está ficando com meu aval", disse Chamusca, que falou o tempo todo ao lado de uma camisa da Chapecoense na sala de imprensa.

A diretoria anunciou na última quarta-feira o lateral-esquerdo Willian Simões (ex-Fortaleza) e o meia Diogo Oliveira (ex-Brasil de Pelotas). Já o volante Auremir, que defendeu o Guarani na Série C sob o comando de Chamusca, também pode chegar.