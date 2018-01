Chamusca é o novo técnico do Botafogo Péricles Chamusca é o novo técnico do Botafogo, contratado para substituir Paulo César Gusmão, que pediu demissão na segunda-feira. Com contrato até o fim de 2005, ele será apresentado nesta sexta-feira em General Severiano e começará o trabalho na seqüência. Chamusca, inclusive, já deve estrear no domingo, quando o Botafogo enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. "Ele se encaixa no perfil traçado pelo clube. É jovem, quer crescer com a equipe alvinegra e tem no currículo um título importante", afirmou o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, ao se lembrar da conquista da Copa do Brasil de 2004, quando Chamusca era o treinador do Santo André.