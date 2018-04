Chamusca elogia o Figueirense O São Caetano só pensa em vencer o Figueirense, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Anacleto Campanella, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E tem motivos de sobra para brigar por uma resultado positivo, que representará a reabilitação em casa por conta da derrota para o Flamengo (1 a 0), três pontos importantes na tabela e um troco para o time catarinense, que no primeiro turno venceu por 1 a 0, em Florianópolis. O São Caetano tem 43 pontos, em nono lugar, um pouco acima do Figueirense, com 41 pontos em 12º lugar. Ambos, teoricamente, têm o mesmo objetivo neste momento: chegar entre os quatro primeiros colocados para garantir uma vaga na próxima Taça Libertadores da América. O retrospecto deles no Campeonato Brasileiro é equilibrado, com duas vitórias do time paulista e três do catarinense, justamente, os últimos três confrontos. Para o técnico Péricles Chamusca, o time sempre tem a obrigação de lutar pelas vitórias, principalmente em casa. "Mas temos que respeitar todos os adversários, independente do que tenha acontecido no passado", explicou numa alusão à derrota em Santa Catarina. O técnico espera por um jogo difícil e não poupa elogios ao adversário que, segundo ele, é um time "compacto, forte na marcação e que sabe explorar bem o contra-ataque". O contra-veneno é acertar os passes no meio campo, virar o jogo rapidamente entre as duas laterais e não desperdiçar as chances de gol. A única baixa no time é o lateral-direito Anderson Lima, uma peça importante dentro do atual esquema, principalmente nos cruzamentos e nas cobranças de falta. O seu substituto natural é Ceará, mas no coletivo realizado nesta terça-feira à tarde, no ABC, Chamusca experimentou o volante Mineiro pelo setor, uma fórmula já utilizada muitas vezes. Marcinho e Éder farão rodízio no ataque. No treino, uma baixa por contusão. O centroavante Fernando Baiano sentiu uma lesão muscular na coxa e foi imediatamente vetado. Como ele ficaria no banco de reservas, sua vaga ficou para Warley.