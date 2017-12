Chamusca estréia no comando do Santo André O Santo André entra em campo renovado, neste sábado, às 16 horas, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, diante do Ceará-CE. A principal novidade é a estréia do técnico Péricles Chamusca, que substituiu a Luiz Carlos Ferreira, que se transferiu para o Sport. Depois da saída de Ferreira, a diretoria agiu com rapidez e logo contratou outro profissional. O novo treinador, com apenas 38 anos, mas bastante rodado no futebol brasileiro, já fica no banco de reservas no Estádio Bruno José Daniel. Chamusca assumiu um time, agora, cotado entre os oito melhores da Copa do Brasil, já que se classificou na quarta-feira, após o empate sem gols com o Guarani. Na Série B, fica a dúvida no ar quanto à possibilidade da perda de 12 pontos pelo uso irregular de dois jogadores, Dirceu e Osmar, sem que seus nomes estivessem no BID (Boletim Informativo Diário). Em relação ao time, o novo comandante não irá fazer alterações, até porque não conhece bem o elenco. Ele apenas acompanhou o treino desta sexta-feira, dado pelo auxiliar técnico Dadá, que na segunda-feira embarca para Recife, onde completa a comissão técnica de Ferreira no Sport.