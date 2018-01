Chamusca estréia no Goiás reformulado Após terminar em sexto, no ano passado, o time do Goiás estréia neste sábado no Campeonato Brasileiro como uma incógnita para a sua torcida. O time, que agora é comandado por Péricles Chamusca, enfrenta o Paraná, às 16 horas, no estádio do Pinheirão, em Curitiba, com arbitragem de Paulo Henrique de Godoy Bezerra (SC). O Goiás jogará sem os alas ofensivos Paulo Baier (contratura muscular) e Jadilson (gripado). Do veloz time do ano passado Chamusca manteve para o jogo deste sábado o goleiro Harlei e os meias Rodrigo Tabata e Jorge Mutt - que jogará na lateral-esquerda. Mas pretende surpreender o Paraná com jogadores desconhecidos, mas considerados criativos, saídos de equipes do interior do País. São os casos dos meia-atacantes Lei (ex-Ferroviária-Araraquara) e Juliano (ex-Aparecidense), o zagueiro Leone (ex-Ituano) e o volante Júnior (ex-Crac). O técnico garante que apesar das limitações, o time deverá evoluir a partir da metade do campeonato e a meta é obter uma vaga na Libertadores.