Chamusca estuda mudanças no São Caetano O São Caetano conseguiu uma arrancada nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, quando venceu seus últimos três jogos na competição e chegou à marca de oito vitórias consecutivas no estádio Anacleto Campanella. Mesmo assim, o técnico Péricles Chamusca prepara mudanças para o jogo contra o Internacional, domingo, às 18 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 42ª rodada. Como sempre misterioso, Chamusca não abre o jogo e nem antecipa as alterações que vai promover. A sua principal preocupação, em princípio, é encontrar o substituto para o lateral-esquerdo Triguinho, suspenso com três cartões amarelos. Márcio Alexandre seria a opção natural, por ser especialista da posição, mas há também a possibilidade do deslocamento de Baiano para a esquerda, com Jonas, de 17 anos, entrando na lateral direita. Uma outra forma testada nos treinos foi a improvisação do volante Paulo Miranda. Treino - Na defesa, Thiago voltou ao ritmo normal de treinamentos, após várias semanas afastado por contusão, e pode ganhar a vaga de Marcos Aurélio. Essas dúvidas, o técnico promete levar até momentos antes do jogo. O time treinou nesta quinta-feira em dois períodos no próprio estádio, com o coletivo-apronto previsto para esta sexta-feira à tarde. O ambiente é de muita confiança, mesmo porque o time está na briga direta pelo título da temporada. Com 74 pontos, o São Caetano é terceiro colocado, dois pontos atrás do Santos e quatro do Atlético-PR. A idéia é manter a performance em Porto Alegre porque depois, nas últimas rodadas, o time paulista terá duelos justamente contra os dois concorrentes que estão acima na tabela de classificação. Pegará o Atlético, em Curitiba, e o Santos, no ABC.