Chamusca faz mistério no São Caetano O técnico Péricles Chamusca preferiu fazer mistério e não confirmou a escalação do time do São Caetano para o jogo contra o Juventude, domingo, em Caxias do Sul. Certo mesmo só a volta do volante Marcelo Mattos, que, após cumprir suspensão, entra na vaga de Paulo Miranda. A expectativa é de que seja mantida a base que venceu o Guarani, por 3 a 0, quarta-feira, no ABC. "Sempre devemos mudar alguma coisa para criar alternativas novas e desconhecidas pelos adversários", afirmou Chamusca. Titular absoluto, o zagueiro Dininho vai completar seu 300º jogo com a camisa do clube. "Será uma marca importante", admitiu o jogador, que está há sete anos no São Caetano. Enquanto isso, a diretoria confirmou a saída de dois jogadores que não vinham sendo utilizados por Chamusca: o atacante Borges e o meia Adrianinho, que está vinculado ao Corinthians. Ambos se transferiram para o Paysandu.