Chamusca mantém esquema no Botafogo O técnico Péricles Chamusca decidiu nesta sexta-feira, em Itu, cidade do interior de São Paulo onde o Botafogo faz mini-temporada, que manterá o esquema tático 3-5-2 para enfrentar o Coritiba, neste domingo, fora de casa. O treinador vê a equipe alvinegra em ascensão técnica e sua única preocupação é corrigir os erros de finalização. Para Chamusca, o Botafogo jogou bem as duas últimas partidas, mais precisamente durante o primeiro tempo contra o Palmeiras, em São Paulo, e durante os 90 minutos do clássico com o Fluminense. Por isso, ele não mudou o sistema de jogo. Justiça - O auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Geraldo Lanfredi, não oferecerá denúncia contra o árbitro Márcio Rezende de Freitas, acusado de ofender os jogadores do Botafogo no jogo contra o Palmeiras, em São Paulo. Ele disse que faltou o testemunho dos atletas do Palmeiras para o indiciamento de Rezende de Freitas.