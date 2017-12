Chamusca muda o Botafogo para ganhar Para evitar novo vexame no Campeonato Brasileiro, o técnico do Botafogo, Péricles Chamusca, resolveu mudar a equipe que enfrenta o Santos, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Após a goleada sofrida para o Cruzeiro, por 4 a 1, o primeiro a perder a posição foi o zagueiro Rafael Marques, que falhou no primeiro gol dos mineiros. Emerson, recuperado de lesão, será o substituto. Apesar das evidências, Chamusca assegurou que a substituição ocorreu porque quis dar "mais experiência" ao setor. Além de Rafael Marques, o lateral Asprilla perdeu a vaga na esquerda para Rogério Souza, que atuará improvisado. No meio-de-campo, sai Gláuber e entra Ramon. E não satisfeito com as várias modificações, o técnico do Botafogo ainda ameaçou o meia Caio, que pode sair para a entrada de Zé Roberto, que faria a estréia. A derrota para o Cruzeiro, na quarta-feira, fez com que o Botafogo caísse na tabela de classificação. O treinador alertou o time para a irregularidade. "Não podemos mais ganhar um jogo e perder a seguinte, empatar a outra", observou. "Os times estão embolados na tabela e isso acirra ainda mais a competição. Todos já sabem: se perder, vai cair na tabela".