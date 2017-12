Chamusca pode improvisar no Botafogo O técnico Péricles Chamusca surpreendeu nesta quarta-feira ao começar a definir a escalação do Botafogo para o jogo de domingo, contra o Fortaleza, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Ele improvisou o volante Thiago Xavier na zaga para atuar ao lado de Rafael Marques, quando tinha à disposição dois defensores: Juninho ou Asprilla. Sobre jogar em outro setor, Thiago Xavier disse que isso não é problema. Afirmou que, por várias vezes, exerceu a função de zagueiro e acha que o mais importante é entrar em campo com vontade e determinação. "É uma ótima oportunidade e quero ajudar o Botafogo a somar três pontos", declarou. O técnico do Botafogo informou que do meio para frente deve manter a formação que empatou com o Santos, por 3 a 3, na última rodada.