Chamusca preocupado com irregularidade Após a 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo assumiu sua pior classificação desde o início da competição: passou a ser o oitavo, com 31 pontos, quatro atrás do líder Corinthians. Por isso, o técnico do time carioca Péricles Chamusca alertou aos jogadores para a falta de regularidade do time na competição. De acordo com o técnico do Botafogo, o Nacional está em um de seus momentos mais ?delicados? e as equipes não podem alternar bons e maus resultados, se desejarem permanecer entre os primeiros colocados na tabela. O Alvinegro, que já foi líder, não vence duas partidas consecutivas desde a 13.ª rodada. "Chegou o momento em que a competição afunilou e muitos clubes entre os dez primeiros estão próximos. Com isso, uma vitória representará uma subida de três ou quatro posições", disse o técnico do Botafogo. "Quem não conseguir ter uma regularidade, ficar perdendo e ganhando, vai alternar posições e tenderá a cair na tabela."