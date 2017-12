Chamusca promete Botafogo ofensivo O técnico Péricles Chamusca prometeu nesta quinta-feira um Botafogo ofensivo, guerreiro, com ou sem a posse de bola, e com atitude de time vencedor no jogo de domingo, contra o Fortaleza, fora de casa. O treinador acha que o momento é de ousar e, em campo, quer aplicação dos jogador durante os 90 minutos. O Botafogo não vence há dois jogos e precisa voltar a acumular bons resultados para tentar retornar à liderança do Campeonato Brasileiro. Todos no clube sabem que a missão não será fácil, até porque o Fortaleza atuará diante de sua torcida, que costuma comparecer em grande número ao Estádio Castelão. "Além disso, o Fortaleza vem de derrota e precisa se recuperar na competição. Temos que superar os obstáculos para conseguir os três pontos", declarou Péricles Chamusca.