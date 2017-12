Chamusca promete reação do São Caetano A derrota para o São Paulo, por 4 a 2, no atípico complemento de jogo, não tira o entusiasmo do técnico Péricles Chamusca na recuperação do time do São Caetano após a traumática morte do zagueiro Serginho. Ele garante que sua equipe mostrou, durante os 34 minutos da partida de quarta-feira no Morumbi, poder de reação e ainda está na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Apesar de toda preparação psicológica que antecedeu a partida de quarta-feira, o primeiro sem Serginho, Chamusca reconhece que o grupo ficou abalado. "O local do jogo e o minuto de silêncio abateram muitos jogadores. O São Paulo se aproveitou, imprimiu um ritmo forte, jogando a 100 por hora e depois ficou difícil correr atrás do prejuízo", explicou o treinador. O ponto positivo, segundo ele, foi a "reação do grupo durante os 20 minutos finais". Mas a derrota deixou o São Caetano em 5º lugar no Brasileiro, com 65 pontos. A única vantagem é que a equipe tem um jogo a menos do que seus concorrentes diretos, que será cumprido no dia 10, diante do Paraná. Antes, enfrenta a Ponte Preta no domingo. Com relação ao time, duas voltas estão certas: do zagueiro Gustavo e do volante Marcelo Mattos. Ambos cumpriram suspensão automática. Gustavo vai entrar na vaga deixada por Serginho. Já Marcelo Mattos entra no lugar de Paulo Miranda no meio-de-campo. O desfalque será o atacante Fabrício Carvalho, artilheiro do time com 14 gols. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Fernando Baiano.