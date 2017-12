Chamusca sai e Roth assume o Botafogo O Botafogo trocou mais uma vez de treinador neste Campeonato Brasileiro. Depois de comandar o último treino do time, neste sábado pela manhã, no Rio de Janeiro, antes da partida contra o Corinthians, no domingo, em São Paulo, o treinador Péricles Chamusca foi chamado para uma conversa com o presidente Bebeto de Freitas, que o avisou de sua demissão. Para o lugar vago, Celso Roth foi contratado. Após a curta reunião, Bebeto e Chamusca falaram com a imprensa. ?O Chamusca foi uma pessoa correta. O Botafogo agradece, mas a situação ficou difícil com os resultados negativos?, agradeceu o presidente do clube carioca. ?Foi uma honra trabalhar no Botafogo. Entendo a cultura de resultados do futebol brasileiro e fui mais uma vítima. Encaro tudo com naturalidade?, lamentou-se Chamusca. Para o confronto com o Corinthians, o time será dirigido pelo interino Acácio, ex-goleiro do Vasco. Celso Roth deverá acompanhar a partida das tribunas e começará seu trabalho na segunda-feira, em Itu (interior de São Paulo, onde a equipe fará uma inter-temporada de sete dias.