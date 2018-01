Chamusca satisfeito com o Botafogo Regularidade e eficiência são os segredos do Botafogo revelados pelo técnico da equipe Péricles Chamusca para a boa campanha no Campeonato Brasileiro. Em quarto lugar na tabela de classificação, com 28 pontos, em 15 jogos, o treinador frisou que os jogadores se conscientizaram de sua capacidade e da necessidade de somar o maior número possível de pontos para permanecerem entre os primeiros colocados. "Existe um sentimento geral de que a atitude tem que ser esta. A equipe precisa somar pontos fora de casa e mostrar nossa determinação, porque a capacidade existe", disse o técnico do Botafogo, lembrando que em seis jogos na casa do adversário o time ganhou três e foi derrotado nas demais. "Temos treinado para continuarmos tendo regularidade e eficiência." O técnico do Botafogo ainda destacou que justamente pelos bons resultados fora de casa, o time já não está encontrando dificuldades para atuar tanto no campo adversário como no Rio. Já sobre o artilheiro do Alvinegro e vice-artilheiro do Brasileiro, com nove gols, o atacante Alex Alves, a quem escalou no banco de reservas no início da partida e quando entrou na equipe marcou o gol da vitória contra o São Caetano, na quarta-feira, Chamusca fez um único comentário: "foi um momento bom para ele criar uma nova motivação", argumentou.