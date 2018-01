Chamusca só tem uma dúvida no Santa Cruz O Santa Cruz, que joga neste sábado à noite com o Palmeiras, no Arrudão, pela Série B do Campeonato Brasileiro, entra em campo com uma única dúvida. O gol será defendido por Charles ou João Carlos. O técnico Péricles Chamusca decidiu adiar a decisão para a última hora porque Charles, que levou uma pancada no joelho, ainda sente dores e poderá ser poupado. Suspenso com o terceiro cartão amarelo, Williams será substituído pelo volante Neto, que estréia na cabeça-de-área. Para o técnico, a mudança poderá deixar a equipe mais forte na marcação, sem que se perca mobilidade no meio-de-campo. A principal diferença, de acordo com Chamusca, é que não haverá as inversões de posicionamento comuns entre Williams e o lateral-esquerdo Cléber, mas Neto e Batata poderão se revezar nas subidas para apoiar o ataque. ?Não haverá problemas", disse ele, que não se amedronta com a equipe compacta e técnica do Palmeiras. ?Nosso time tem maturidade para suportar esse tipo de pressão", garantiu Chamusca. Com 11 pontos e ocupando a terceira colocação na Segundona, o Santa vai lutar por uma vitória, o que lhe deixaria em ótimas condições no torneio.