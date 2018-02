Chamusca tem São Caetano quase pronto À parte a disputa jurídica no STJD do Rio de Janeiro, o técnico Péricles Chamusca já tem um esboço do time para enfrentar o Atlético Mineiro, domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade será a improvisação do lateral Ceará como volante, com a entrada do jovem Jonas na lateral. Esta, pelo menos, foi a mudança testada nos treinos desta quarta-feira. É provável que o jogador, que defendeu o Mirassol no Campeonato Paulista e tem passagens pelas categorias de base da seleção brasileira, atue na lateral-direita. Jonas entrou em alguns jogos do time do ABC na competição, mas na maioria das vezes como lateral-esquerdo. Ceará seria deslocado para a posição de volante, no lugar de Marcelo Mattos, expulso na derrota para o Santos. O substituto natural de Mattos seria Paulo Miranda. Ele, no entanto, não participou do treino por sentir dores no tornozelo direito. Esta é, por enquanto, a única dúvida do técnico Péricles Chamusca para a próxima partida. Afora o desfalque, o treinador poderá contar com as voltas de Fabrício Carvalho, Euller, Dininho e Ceará, que, suspensos, estiveram ausentes do jogo contra o Santos . O time, porém, só deve ser confirmado após o coletivo de sexta-feira. Sem os 24 pontos perdidos no Tribunal, o São Caetano soma 53 pontos e ocupa a 16ª posição.