Chamusca tenta administrar problemas Contrastando com a tranqüilidade gerada por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, que deixaram o São Caetano na terceira posição, com 55 pontos, o técnico Péricles Chamusca está com alguns problemas para definir o time que enfrenta o Palmeiras, quarta-feira, no Palestra Itália. Além Mineiro, suspenso com três cartões amarelos, o zagueiro Dininho e o atacante Euller dependem da liberação médica. Sem contar o fato de que ele ainda não descobriu o substituto ideal para o lateral-esquerdo Triguinho, que não deve mais atuar nesta temporada por causa de uma cirurgia na face. Na vitória sobre o Coritiba, no sábado, Éder jogou na posição. Márcio Alexandre também é opção, além da possibilidade de Serginho ou Thiago serem deslocados. "São todos bons jogadores, mas precisamos analisar em campo o que funciona melhor", explicou Chamusca. Mas ele ainda espera a liberação de Dininho, que recebeu cinco pontos na testa após o jogo de sábado, e do atacante Euller, que sentiu dores musculares. Para o lugar de Mineiro existem duas opções: Marco Aurélio e Lúcio Flávio.