Chamusca trabalha psicológico em Itu A mini-temporada do Botafogo em Itu, cidade do interior de São Paulo, tem como prioridade trabalhar o lado psicológico dos atletas. De acordo com a avaliação do técnico Péricles Chamusca, a equipe tem demonstrado ansiedade na hora de finalizar as jogadas e, por isso, só fez dois gols nas quatro últimas rodadas. O primeiro treino na cidade paulista foi realizado nesta quarta. O treinador testou dois esquemas-táticos, o 4-4-2 e o 3-5-2, mas ainda não definiu em qual sistema enfrentará o Coritiba, no domingo, fora de casa. "Vou conhecer o grupo, ver o lado psicológico, e isso é tão importante quanto à parte tática e técnica do time", declarou Chamusca, acrescentando que, a partir de agora, vai administrar problemas de cartão e de contusão para não prejudicar ainda mais a equipe. Sobre reforços, o treinador falou. "Isso está sendo discutido internamente, mas a idéia está amadurecendo".