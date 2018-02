Chamusca vê chance na Copa do Brasil O técnico Péricles Chamusca admitiu a coincidência na final da Copa do Brasil. Em 2002, comandando o modesto Brasiliense, perdeu a final para o Corinthians. Este ano, dirige uma nova surpresa: o Santo André. E novamente enfrenta um time de massa, o Flamengo. O jogo de ida será nesta quarta-feira, no Palestra Itália. ?Desta vez, espero que o final seja diferente?, diz Chamusca. O título seria muito importante para o Santo André, um clube com a parte social forte ? cerca de 10 mil sócios ?, mas que perdeu o destaque do futebol na região do ABC para o São Caetano, que conquistou o Campeonato Paulista deste ano. ?Lá (em Santo André) a parte social é que ajuda o futebol, diferente de muitos clubes brasileiros. O Santo André tem um projeto muito bom e se vencermos a Copa do Brasil esses projetos devem se acelerar, como o nosso futuro centro de treinamento?, explicou o treinador. Péricles, diplomaticamente, passa o favoritismo ao Flamengo, que segundo ele é um time vencedor e de tradição. Mas abre um largo sorriso quando fala das chances de seu time. ?O Flamengo é o favorito, mas acredito na capacidade do meu time. O Santo André tem uma história de conquistas e de superação. Vamos usar isso.? O time disputa o título da Copa do Brasil, mas segura a lanterna da Série B do Brasileiro. Tem um ponto ganho por causa dos 12 retirados pelo STJD pelo uso irregular de dois jogadores. Mas a campanha no Brasileiro virou coisa do passado entre os jogadores. ?O clube não está economizando recursos para a equipe. Temos todas as condições para fazer uma boa apresentação contra o Flamengo?, garantiu Chamusca, que não se importa com o rótulo de vice, caso o Santo André não ganhe o título. ?Se chegar dez vezes com times intermediários à final da Copa do Brasil, já será um feito.? O time se reapresentou nesta segunda-feira e treinou à tarde no Centro de Treinamento do Pão de Açúcar, no Morumbi. Depois disso, entrou em regime de concentração total para o jogo contra o Flamengo. Será na concentração que Chamusca deve exibir um novo vídeo motivacional para os jogadores. No jogo contra o Palmeiras, o técnico exibiu um vídeo de Ayrton Senna. ?Um exemplo de superação, de vencedor. E deu certo.? Contra o 15 de Campo Bom, o tema foi um documentário sobre os atletas paraolímpicos. Chamusca não quis revelar o tema do vídeo desta terça-feira à noite. ?A surpresa faz parte do resultado.? Nesta segunda-feira, Chamusca treinou a equipe titular com uma linha de quatro zagueiros (Dedimar, Alex, Gabriel e Romerito), quatro meias (Dirceu, Ramalho, Élvis e Tássio) e dois atacantes (Sandro Gaúcho e Osmar), um tradicional 4-4-2. Mas ele ainda tem uma dúvida. No treino, pôs o ala Da Guia no lugar de Tássio. Dedimar foi deslocado para a zaga, jogando no 3-5-2. ?Estou em dúvida. Vou definir de acordo com o nosso adversário.? Os jogadores não escondem a ansiedade para a final. ?Nós, os mais experientes ? eu e o Sandro Gaúcho ? estamos pedindo calma aos mais jovens, mas é difícil controlar?, revelou Dedimar. ?O importante é saber que nosso time chegou até aqui por méritos.?