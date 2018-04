Chance de Alberto está chegando A confiança do atacante reserva Alberto de um lado, a preocupação do técnico Tite em melhorar o rendimento do ataque de outro. Some a esses dois itens o bom rendimento do jogador nos treinos do Corinthians e faça sua aposta de quando o jogador assumirá a vaga de titular da equipe. "Acho que minha hora está chegando. Estou me preparando para jogar, mas quem decide é o treinador", disse o atleta. O Corinthians, apesar da 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, tem um número baixo de gols a favor: 34 em 31 jogos, o quinto pior da competição. Com tais números nem é preciso explicar a declaração desta terça-feira do treinador. "Temos de converter as chances criadas, não se pode desperdiçar as poucas oportunidades que temos tido. E isso só se consegue com treino, concentração e tranqüilidade", disse. Depois de um início de ano ruim para o atleta, no qual contraiu pneumonia, perdeu 11 quilos e esteve à beira da morte, Alberto chegou ao Parque São Jorge no fim de agosto, vindo do clube russo Dínamo. Tite o aproveitou durante os confrontos contra Atlético-MG, Guarani e São Paulo e gostou do que viu em campo. O atacante campeão brasileiro pelo Santos em 2002 não está 100% fisicamente e lhe falta ritmo de jogo - ele próprio admite isso -, mas mostrou nas três partidas ainda ter o perfil do artilheiro procurado pelo técnico. "Ele tem bom toque de bola, se posiciona bem na área e possui visão de jogo. Certamente vai ajudar muito o grupo", afirmou o treinador ao justificar, há um mês, porque havia pedido sua contratação. O garoto Jô, de 17 anos, corre, portanto, risco de virar reserva. Ele também conquistou a vaga durante o Brasileiro, pondo Marcelo Ramos no banco - eles vinham, na verdade, se revezando na posição desde o início da competição. "Não vou forçar minha escalação, mas espero minha vez", afirmou Alberto. E pelos métodos do treinador, a boa notícia ao recém-chegado parece que não vai demorar muito a ser dada. "Não tenha a menor dúvida que sempre vou utilizar aquele atleta que estiver no melhor momento", costuma dizer Tite. Nos treinamentos do time, é nítida a diferença de qualidade entre os atacantes nas finalizações. Alberto é o único a acertar quase todos os chutes. Apesar da preocupação com o ataque, Tite defendeu nesta terça-feira que não basta marcar os gols, "uma boa equipe é aquela que tem equilíbrio em todos os setores". Para ele, o Corinthians ainda não chegou a esse nível, a defesa tem problemas mas é a mais firme, o meio-campo arma pouco e os homens de frente deixam a desejar. "Não adianta falar que jogar mal e ganhar satisfaz. Você ganha uma, mas se ferra nas outras", concluiu.