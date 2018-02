Chance de Reinaldo permanecer no Santos é pequena O empréstimo do atacante Reinaldo terminou semana passada e o Kashiwa Reysol (do Japão), clube que detém seus direitos, ainda não respondeu ao pedido de cessão por mais seis meses, feito pelo empresário Gilmar Rinaldi. Por causa disso, o time santista já não acredita mais na permanência do jogador. ?Como o Kashiwa acabou de voltar à Primeira Divisão, eles (japoneses) ainda não se organizaram para saber se vão querer o Reinaldo?, diz Rinaldi, que enviou um assessor ao Japão para agilizar a situação. Reinaldo tem mais um ano de contrato com o Kashiwa e o Santos não tem dinheiro para contratá-lo em definitivo. Ele só fica na Vila Belmiro se o empréstimo for mesmo prorrogado, pois o time santista não tem como pagar definitivamente sua multa rescisória (ele ainda tem mais um ano de contrato com o time japonês).