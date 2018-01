Chance para Roger se livrar do "trauma" Dos três reservas que terão a responsabilidade de substituir Fábio Luciano, Kléber e Gil no clássico de hoje contra o São Paulo, a situação mais delicada é a de Roger, que assumirá pela primeira vez a lateral esquerda depois daquela fatídica expulsão no jogo contra o River Plate, no Morumbi, que acabou determinando a desclassificação da Copa Libertadores. Leia mais no Jornal da Tarde