Chanceler alemã aposta no título A exemplo do que fez Jacques Chirac na Copa de 1998, a chanceler alemã Angela Merkel diz estar convencida: a Alemanha será campeã em 2006. ?Vamos ganhar esse mundial. Estou totalmente convencida disso?, declarou a chanceler nesta sexta-feira. ?Jogar em casa pode fazer toda a diferença?, acrescentou ela, lembrando que a França ganhou seu primeiro e único título mundial justamente quando sediou o Mundial. Um dos títulos da Alemanha foi conquistado em 1974, quando também foi sede da Copa. O mesm,o aconteceu com a Inglaterra, em 1966 e com a Argentina em 1978.