Chanceler negocia a paz entre Klinsmann e Beckenbauer A chanceler alemã, Angela Merkel, comunicou nesta segunda-feira que promoverá na próxima quarta-feira um encontro entre o técnico da seleção da Alemanha, Jurgen Klinsmann, e o presidente do Comitê Organizador do Mundial, Franz Beckenbauer. A intenção dela é promover a reconciliação entre ambos, que discutiram ao longo da última semana por causa da ausência de Klinsmann no workshop promovido pela Fifa com os treinadores que vão para a Copa. Em declarações publicadas nesta segunda-feira, pelo jornal alemão Die Welt, Angela Merkel afirmou que nem a teimosia nem a vaidade pessoal poderiam colocar em perigo o ambiente da Copa do Mundo, que a Alemanha irá sediar a partir do dia 9 de junho. Beckenbauer ficou irritado com a ausência de Klinsmann no workshop e declarou que ele deveria estar mais presente nos assuntos relacionados ao futebol. Além disso, o dirigente alemão afirmou que os métodos utilizados pelo técnico para conduzir a seleção eram estranhos. Já Klinsmann se defendeu afirmando que viajou para a Califórnia, nos Estados Unidos, para visitar a sua mãe - ela não queria ficar sozinha no aniversário da morte de seu esposo. E por isso, não compareceu ao workshop na Alemanha. Outro que deve participar do encontro de quarta-feira é o presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Theo Zwanziger, que também fez duras críticas à ausência de Klinsmann no evento, que contou com a participação de 23 dos 32 treinadores que disputarão o Mundial. Além da ausência no evento, Klinsmann tem sido criticado pela má fase da seleção alemã, que sofreu derrota humilhante para a Itália no amistoso de 1º de março. O apoio popular ao treinador, inclusive, está caindo na Alemanha.