Chances de 2 grandes caírem é de 90% As duas próximas rodadas devem ser capitais para a decisão dos quatro clubes rebaixados à Série B neste Campeonato Brasileiro. Serão sete confrontos diretos envolvendo os dez times ameaçados. O Flamengo, por exemplo, vai a Belo Horizonte pegar o Atlético Mineiro neste fim de semana e, no seguinte, faz o clássico dos desesperados com o Botafogo, no Rio. Segundo o matemático gaúcho Tristão Garcia, há 90% de chance de dois clubes grandes caírem para a Segunda Divisão. O primeiro é o Grêmio, que mantém 1% de possibilidade de escapar apenas por uma questão matemática, mas não deve se salvar. Como outra vaga, ao que tudo indica, será do Guarani, com 90% e também praticamente rebaixado, as duas outras passagens à Série B podem ser preenchidas por um ou dois grandes. Os candidatos são Atlético-MG (54%), Botafogo (51%), Flamengo (30%), Vitória (28%), Paraná (25%), Criciúma (13%), Paysandu (8%) e Vasco (2%). "Há 40% de chance de três grandes caírem. O Flamengo tem jogos duríssimos", diz Tristão. No pelotão intermediário, Juventude e Goiás estão praticamente garantidos na Copa Sul-Americana. Brigando por duas vagas, logo atrás, vêm Corinthians (89% de chances de ir ao torneio), Ponte Preta (68%), Fluminense (34%), Figueirense (15%), Coritiba (14%), Inter (7%) e Vasco (1%).