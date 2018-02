Chape pede exclusão do Nacional da Libertadores após torcedores imitarem avião

A Chapecoense entrou com ação junto à Conmebol pedindo a exclusão do Nacional, do Uruguai, da Libertadores. O clube brasileiro anunciou a decisão dois dias depois de torcedores do adversário serem flagrados imitando um avião na Arena Condá, zombando da tragédia aérea sofrida pelo clube brasileiro em novembro de 2016.

"A Associação Chapecoense de Futebol pede, no mérito, que o Club Nacional de Football seja excluído da Conmebol Libertadores, com base nos artigos 8 e 14, do regulamento (geral de competições da Conmebol)", explicou a diretoria em nota oficial.

O pedido foi montado com base nos artigos do regulamento disciplinar da Conmebol que falam sobre a responsabilidade dos clubes "pelo comportamento de seus jogadores, oficiais, membros, público assistente e torcida".

Horas antes da oficialização da ação por parte da Chapecoense, a Conmebol anunciou a abertura de um processo disciplinar contra o Nacional. Segundo a própria entidade, entre as punições previstas em caso de condenação estão multa de no mínimo US$ 3 mil, perda de mando de campo ou até exclusão da competição.

Após a derrota da Chapecoense por 1 a 0 diante do Nacional, na última quarta-feira, na Arena Condá, imagens da televisão mostraram que alguns uruguaios abriram os braços e imitaram avião nas arquibancadas. Como era de se esperar, o episódio gerou repercussão bastante negativa ao clube.

O próprio Nacional divulgou nota se desculpando com a Chapecoense na quinta. "É muito difícil encontrar as palavras adequadas. Apelamos à vossa indulgência para compreender nossa inquietação e aceitar nossas desculpas", disse. Já nesta sexta, explicou que um dos torcedores foi expulso do quadro de sócio-torcedor e está impedido de acompanhar in loco os eventos esportivos do clube.

Inicialmente, a Conmebol informou que o Nacional tem até a próxima quinta-feira para apresentar a sua defesa neste processo. A Chapecoense, porém, tenta antecipar o julgamento para antes do confronto de volta entre as equipes, marcado para quarta que vem, em Montevidéu. Se isso não for possível, tentará o adiamento da partida.