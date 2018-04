Chapecoense acerta com o técnico Vinícius Eutrópio para 2015

Depois de conseguir evitar o rebaixamento no Brasileirão, a Chapecoense já faz planos para a próxima temporada, quando disputará novamente a divisão de elite do futebol nacional. Na tarde desta quinta-feira, o clube anunciou a contratação do técnico Vinícius Eutrópio, o que deve fazer o interino Celso Rodrigues voltar ao cargo de auxiliar.

Celso Rodrigues foi o técnico interino da Chapecoense em dois momentos distintos durante a disputa do Brasileirão, depois que Gilmar dal Pozzo e Jorginho foram demitidos. Na reta final do campeonato, ele assumiu quando o time estava na zona de rebaixamento e conseguiu a recuperação, escapando da queda para a Série B - ficou em 15º lugar.

Apesar da ótima performance quando teve a chance de comandar o time no Brasileirão, Celso Rodrigues não foi efetivado como técnico da Chapecoense. A diretoria preferiu contratar Vinícius Eutrópio, optando que ele volte ao cargo de auxiliar.

Assim, Vinícius Eutrópio assinou contrato com a Chapecoense até o final de 2015 e será apresentado na semana que vem. Ele estava no Al-Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos. Mas passou no primeiro semestre do ano pelo rival Figueirense, quando foi campeão catarinense. Antes, esteve também no Fluminense, Atlético-PR e América-MG, entre outros.