Chapecoense agradece homenagens do Atlético Nacional no Atanasio Girardot

Assim como os torcedores brasileiros, a Chapecoense também se comoveu com a bela homenagem realizada pelo Atlético Nacional, na noite de quarta-feira, em memória das 71 vítimas do acidente aéreo ocorrido na madrugada de terça, nas proximidades de Medellín. Ao todo, 19 jogadores da equipe catarinense morreram na tragédia.

Para agradecer a homenagem, a Chapecoense publicou nas redes sociais fotos aéreas do estádio Atanasio Girardot, totalmente lotado, com cerca de 45 mil pessoas nas arquibancadas. A arena receberia o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, na noite de quarta.

"Um clube que nunca havia conhecido a Chapecoense fez uma homenagem digna de um clube gigante. Não é à toa que vocês são os atuais campeões da Libertadores e demais campeonatos. Nossos mais sinceros agradecimentos, Club Atlético Nacional Oficial. Estamos torcendo muito para que vocês pintem o Mundo de Verde e Branco no mundial! #ForçaChape", escreveu o clube, nas redes sociais.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com duração de cerca de 2h30min, a homenagem decorou o estádio de Medellín com muitas flores, velas e cartazes. Do lado de fora, outra multidão, estimada em cerca de 100 mil pessoas pelas agências internacionais. Não conseguiram entrar no estádio, mas seguiram nos arredores do local, acompanhando o ato por televisores ou ainda por emissoras de rádio.

No começo da cerimônia, 71 pombas foram soltas e voaram, lembrando cada uma das pessoas que perdeu a vida no acidente. Outro momento emocionante foi na hora da execução dos hinos da Colômbia e do Brasil, que foi muito aplaudido. Participam da cerimônia toda a delegação do Atlético Nacional, os ministros das Relações Exteriores e Cultura, José Serra e Roberto Freire, assim como os prefeitos de Medellín, Federico Gutiérrez, e de Chapecó, Luciano Buglion.

Num dos grandes momentos da noite, os colombianos surpreenderam com o grito de "Vamos, vamos, Chape!", da torcida do time catarinense. Outro cântico emocionante dizia "Que se escute/ Em todo o continente/ Sempre recordaremos/ A campeã Chapecoense".

CLUBES BRASILEIROS O

s demais times nacionais também se emocionaram com as demonstrações de solidariedade do Atlético. Nas redes sociais, o Corinthians agradeceu ao clube colombiano ao postar uma foto do emblema no início desta manhã. "Não poderíamos abrir o dia com outra imagem. @NacionalOficial, parabéns pelo gesto gigantesco! Admiração eterna! #GraciasColombia #ForçaChape", registrou o clube paulista.

O Corinthians foi seguido de outros times da cidade. "Nós, tricolores, nunca fomos tão verdes. Pela @ChapecoenseReal, pela grandeza do @nacionaloficial. #ForçaChape #GraciasColombia", escreveu o São Paulo, que tem como um dos seus principais rivais o Palmeiras, conhecido pela marcante cor verde do seu uniforme.

Tanto o Palmeiras quanto o Santos reagiram da mesma forma diante das homenagens em Medellín. Os clubes postaram os versos do cântido entoada pelos colombianos no Atanásio Girardot: Que lo escuchen/ En todo el continente/ Siempre recordaremos/ Campeón al Chapecoense. #ForçaChape #ANAxCHA".