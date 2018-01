Chapecoense anuncia contratação do técnico Guto Ferreira

Poucas horas após demitir Vinícius Eutrópio, a diretoria da Chapecoense anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Guto Ferreira para a sequência do Brasileirão. O treinador estava sem emprego desde que foi demitido da Ponte Preta, no início de agosto. O clube catarinense não revelou detalhes sobre o acerto.

A contratação surpreende porque o clube avisara mais cedo que só deveria anunciar o substituto de Eutrópio nesta terça. "Fizemos a proposta e esperamos definir o quanto antes. Quem sabe anunciar já nesta terça-feira", afirmou o presidente da Chapecoense, Sandro Pallaoro, no início desta tarde.

O clube catarinense trocou o comando técnico por causa da sequência negativa da equipe neste início de segundo turno do Brasileirão. O time ainda não venceu nesta segunda metade da competição. Somou apenas dois pontos em seis pontos e se aproximou da zona de rebaixamento.

Guto Ferreira vai assumir a Chapecoense em condições semelhantes em que deixou a Ponte Preta. Ele foi demitido da equipe de Campinas, em agosto, porque acumulou uma sequência de sete jogos sem vitória no Brasileirão. O time catarinense tem seis partidas de jejum.

O treinador tem passagens por outros clubes catarinenses, como Figueirense e Criciúma. Também já comandou Portuguesa, Mogi Mirim e a base de clubes como São Paulo e Internacional.