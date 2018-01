Chapecoense deixa vitória escapar no fim diante do Figueirense

As duas equipes fizeram um primeiro tempo de muita marcação e poucas oportunidades de gol. A melhor delas partiu dos donos da casa. Aos 18 minutos, Tiago Luis caiu pela esquerda, driblou dois marcadores e cruzou rasteiro para a área. A bola caprichosamente bateu na trave após desviar em Dener. Dependente de Carlos Alberto, o Figueirense chegava apenas com tentativas de longe, sem levar perigo ao gol de Danilo.

Com o zero no placar, as equipes voltaram mais objetivas na segunda etapa. Demorou 5 minutos para que saísse o primeiro gol. Apodi cruzou da direita e o zagueiro Saimon cortou mal de carrinho e tirou o goleiro Alex da jogada. A bola sobrou para Bruno Rangel, que só empurrou para o gol. Cinco minutos depois e Tiago Luis bateu falta de longe e contou com falha de Alex para ampliar para a Chapecoense.

Com o segundo gol, a equipe verde e branca passou a administrar o resultado, sem muita ênfase, e pagou caro. O volante Dudu marcou aos 37 minutos e Marcão igualou aos 43, com um golaço de fora da área que calou a torcida em Chapecó.

Com o empate, a Chapecoense permaneceu na nona posição, com 24 pontos, e o Figueirense caiu para 15.º, com 20. Na próxima rodada, a penúltima deste primeiro turno, a equipe de Chapecó enfrenta o Goiás, em Goiânia. O jogo no estádio Serra Dourada está marcado para as 21 horas de quarta-feira. No mesmo dia, a partir das 22 horas, o time alvinegro tem parada dura contra o São Paulo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 2 x 2 FIGUEIRENSE

CHAPECOENSE - Danilo; Apodi, Vilson, Neto e Dener Assunção; Elicarlos, Bruno Silva, Nenén (Gil) e Tiago Luís (Maranhão); Ananias (João Afonso) e Bruno Rangel. Técnico: Vinícius Eutrópio.

FIGUEIRENSE - Alex; Leandro Silva (Sueliton), Bruno Alves, Saimon e Pedroso; Paulo Roberto, Fabinho (Rafael Bastos), João Vitor e Carlos Alberto (Thiago Santana); Dudu e Marcão. Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Bruno Rangel, aos 5, Tiago Luis, aos 10, Dudu, aos 37, e Marcão, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÃOS AMARELO - Dudu (Figueirense).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 98.590,00.

PÚBLICO - 8.728 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).