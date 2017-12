Chapecoense derrota Ituano e avança às quartas de final da Copa São Paulo

A Chapecoense segue fazendo história na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017. No primeiro torneio após o trágico acidente ocorrido no ano passado, o time catarinense vem fazendo bonito e conquistou, na manhã deste sábado, uma vaga nas quartas de final ao passar pelo Ituano pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no Novelli Júnior.

O próximo adversário da Chapecoense sairá ainda neste sábado no confronto entre São Carlos e Paulista, de Jundiaí. O duelo acontecerá às 18h30, no Jayme Cintra.

Chapecoense e Ituano fizeram um primeiro tempo muito equilibrado. Debaixo do forte calor que pairou sobre a cidade de Itu, ambas as equipes se pouparam nos 45 minutos iniciais, tanto que os anfitriões só foram com perigo aos 22. Pedro Henrique recebeu de frente para o goleiro Tiepo, que fez uma defesa milagrosa para salvar o time catarinense.

A Chapecoense atuou de maneira mais compacta, esperando encaixar um contra-ataque para definir o jogo, enquanto que o Ituano arriscava mais. A equipe do interior paulista desperdiçou uma bela chance aos 39 minutos. Baralhas cruzou, a bola atravessou toda área e parou no pé de Bassani, que mandou rente à trave de Tiepo.

No segundo tempo, o time catarinense se soltou e chegou ao gol aos 23 minutos. Alemão recebeu de Alisson e colocou na cabeça de Vini, que finalizou para o fundo da rede, abrindo o marcador. A resposta só veio aos 37 com Felipe Egídio, que girou em cima da zaga e mandou pela linha de fundo.

Ainda neste sábado, mais três jogos serão realizados pelas oitavas de final. Com 100% de aproveitamento, o Paulista desafia o São Carlos. Já a Ponte Preta, uma das surpresas da competição, encara o Batatais. O Botafogo, um dos grandes vivos no torneio, mede forças diante do Mirassol.